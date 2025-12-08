Ожидается встреча Лионеля Месси с Дональдом Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пригласит “Интер Майами” в Белый дом

Традиция принимать чемпионов Главной лиги футбола Северной Америки (MLS) в Белом доме существует на протяжении многих лет.

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ожидается, что официальный прием состоится в ближайшее время.

Отметим, что Лионель Месси должен был присутствовать на церемонии награждения “Медалью Свободы”, которую вручал бывший президент США Джо Байден в январе 2024 года. Однако аргентинская звезда на мероприятии не появилась, сославшись на взятые на себя обязательства, конкретная суть которых до сих пор неизвестна.

Сообщается, что визит “Интер Майами” в Белый дом еще больше укрепит репутацию клуба в США.

İdman.Biz