8 Декабря 2025
RU

Ожидается встреча Лионеля Месси с Дональдом Трампом в Белом доме

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2025 12:30
26
Ожидается встреча Лионеля Месси с Дональдом Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пригласит “Интер Майами” в Белый дом

Традиция принимать чемпионов Главной лиги футбола Северной Америки (MLS) в Белом доме существует на протяжении многих лет.

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ожидается, что официальный прием состоится в ближайшее время.

Отметим, что Лионель Месси должен был присутствовать на церемонии награждения “Медалью Свободы”, которую вручал бывший президент США Джо Байден в январе 2024 года. Однако аргентинская звезда на мероприятии не появилась, сославшись на взятые на себя обязательства, конкретная суть которых до сих пор неизвестна.

Сообщается, что визит “Интер Майами” в Белый дом еще больше укрепит репутацию клуба в США.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Салаху напомнили, что он не Месси и не Роналду
13:45
Мировой футбол

Салаху напомнили, что он не Месси и не Роналду

Вокруг звезды "Ливерпуля" назревает серьезный конфликт
Неймар: "Конечно, мое сердце по-прежнему принадлежит "Сантосу"
11:10
Футбол

Неймар: "Конечно, мое сердце по-прежнему принадлежит "Сантосу"

Неймар подчеркнул свою привязанность к клубу
Тианна Трамп развеяла слухи о том, что встречается с Николя Пепе ради выгоды
10:40
Футбол

Тианна Трамп развеяла слухи о том, что встречается с Николя Пепе ради выгоды

Она рассказала, как сама оплачивала встречи с футболистом
"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами
10:10
Футбол

"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами

Линия защиты мадридского клуба лишилась почти всех игроков
Известен возможный новый клуб Суареса
09:25
Футбол

Известен возможный новый клуб Суареса

Суарес может вернуться домой - контракт подходит к концу
Переговоры с Винисиусом влияют на трансферные планы "Реала"
09:10
Футбол

Переговоры с Винисиусом влияют на трансферные планы "Реала"

Мадридский клуб может отказаться от крупных летних покупок

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах