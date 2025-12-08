"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами

В следующем туре испанской Ла Лиги "Реал" встретится с "Алавесом" и столкнется с серьезными кадровыми проблемами.
Как сообщает İdman.Biz, линия защиты мадридского клуба практически полностью выбывает.
В предстоящем матче "Реал" не смогут принять участие следующие футболисты:
Дин Хейсен – травма
Эдер Милитао – травма
Трент Александер-Арнольд – травма
Дани Карвахаль – травма
Давид Алаба – травма
Ферлан Менди – травма
Альваро Каррерас – красная карточка
Фран Гарсия – красная карточка
Эндрик – красная карточка
Такое количество потерь делает линию обороны мадридского клуба в игре с "Алавесом" крайне уязвимой.