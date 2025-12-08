8 Декабря 2025
"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами

8 Декабря 2025 10:10
В следующем туре испанской Ла Лиги "Реал" встретится с "Алавесом" и столкнется с серьезными кадровыми проблемами.

Как сообщает İdman.Biz, линия защиты мадридского клуба практически полностью выбывает.

В предстоящем матче "Реал" не смогут принять участие следующие футболисты:

Дин Хейсен – травма

Эдер Милитао – травма

Трент Александер-Арнольд – травма

Дани Карвахаль – травма

Давид Алаба – травма

Ферлан Менди – травма

Альваро Каррерас – красная карточка

Фран Гарсия – красная карточка

Эндрик – красная карточка

Такое количество потерь делает линию обороны мадридского клуба в игре с "Алавесом" крайне уязвимой.

