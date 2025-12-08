8 Декабря 2025
“Карабах” обратился к болельщикам перед матчем с “Аяксом”

8 Декабря 2025 15:15
14
“Карабах” обратился к болельщикам перед матчем шестого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против нидерландского “Аякса”.

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу “скакунов”.

Чемпион Азербайджана призвал фанатов приходить на стадион пораньше.

Отмечается, что это позволит зрителям спокойно пройти на стадион, избежать столпотворения, а команде - провести разминку перед полностью заполненными трибунами и получить дополнительную мотивацию.

Через 20 минут после начала матча вход на стадион будет ограничен. Ворота откроются за 2 часа 30 минут до игры - в 19:15.

Добавим, что матч состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.

İdman.Biz

