“Карабах” обратился к болельщикам перед матчем с “Аяксом”

“Карабах” обратился к болельщикам перед матчем шестого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против нидерландского “Аякса”.
Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу “скакунов”.
Чемпион Азербайджана призвал фанатов приходить на стадион пораньше.
Отмечается, что это позволит зрителям спокойно пройти на стадион, избежать столпотворения, а команде - провести разминку перед полностью заполненными трибунами и получить дополнительную мотивацию.
Через 20 минут после начала матча вход на стадион будет ограничен. Ворота откроются за 2 часа 30 минут до игры - в 19:15.
Добавим, что матч состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.