"Аякс" перед матчем с "Карабахом" посетит базу "Нефтчи"

Стали известны время пресс-конференций и открытых тренировок для представителей СМИ перед матчем VI тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Аяксом" (Нидерланды).

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу "Карабаха".

Пресс-конференция с участием главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова состоится 9 декабря в 17:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В 18:15 начнется открытая тренировка для СМИ (первые 15 минут).

Открытая тренировка "Аякса" для СМИ пройдет в 14:00 в футбольном центре "Нефтчи", а пресс-конференция - в 16:15 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.

İdman.Biz