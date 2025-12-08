"Реал" рассматривает Юргена Клоппа как возможную замену Хаби Алонсо

Руководство мадридского "Реала" всерьез рассматривает Юргена Клоппа как одного из главных кандидатов на пост главного тренера в случае ухода Хаби Алонсо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, именно результат предстоящего матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" может стать ключевым при решении вопроса о дальнейшем будущем нынешнего наставника.

Ситуация вокруг Алонсо осложнилась после резонансного поражения от "Сельты" (0:2) в Ла Лиге. Матч на "Сантьяго Бернабеу" стал одним из самых неудачных в сезоне: "Реал" завершил встречу вдевятером после двух удалений, а в клубе усилилась критика в адрес тренерского штаба на фоне нестабильных результатов.

Отмечается, что контракт Хаби Алонсо с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2028 года, однако давление на молодого специалиста растет, и руководство рассматривает различные варианты развития событий.

Юрген Клопп, один из самых титулованных тренеров современности, ранее возглавлял "Ливерпуль", с которым выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу. В настоящее время он занимает должность Head of Global Soccer в структуре Red Bull, где отвечает за стратегическое развитие футбольных проектов, не участвуя в ежедневной тренерской работе. Это делает его потенциальное возвращение в большой футбол предметом отдельного интереса.

По данным источников, в шорт-листе "Реала" также фигурирует Зинедин Зидан, однако Клопп считается одним из наиболее привлекательных вариантов благодаря опыту, авторитету и стилю работы.

Матч против "Манчестер Сити", ожидаемый с огромным интересом, может стать определяющим - не только для позиций "Реала" в Европе, но и для тренерского будущего клуба.

İdman.Biz