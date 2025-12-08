Мисли Премьер-лига: "Габала" примет "Туран Товуз"

Сегодня в XIV туре Мисли Премьер-лиги пройдут очередные матчи.
Как сообщает İdman.Biz, в третий игровой день тура "Габала" встретится с "Туран Товуз".
Матч начнется в 17:00. В настоящий момент "Туран Товуз" с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Габала" с восемью очками располагается на 10-й строчке.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIV тур
8 декабря
17:00. "Габала" - "Туран Товуз"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Стадион города Габала
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, а встреча "Зира" - "Карабах" завершилась вничью 1:1. XIV тур завершится 9 декабря.