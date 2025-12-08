8 Декабря 2025
RU

Мисли Премьер-лига: "Габала" примет "Туран Товуз"

Футбол
Новости
8 Декабря 2025 09:40
12
Мисли Премьер-лига: "Габала" примет "Туран Товуз"

Сегодня в XIV туре Мисли Премьер-лиги пройдут очередные матчи.

Как сообщает İdman.Biz, в третий игровой день тура "Габала" встретится с "Туран Товуз".

Матч начнется в 17:00. В настоящий момент "Туран Товуз" с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Габала" с восемью очками располагается на 10-й строчке.

Мисли Премьер-лига
II круг, XIV тур
8 декабря
17:00. "Габала" - "Туран Товуз"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Стадион города Габала

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, а встреча "Зира" - "Карабах" завершилась вничью 1:1. XIV тур завершится 9 декабря.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Возвращение Жуниньо Олавиу в "Карабах" под вопросом
10:55
Футбол

Возвращение Жуниньо Олавиу в "Карабах" под вопросом

Нападающий "Фламенго" может остаться в Бразилии
Тианна Трамп развеяла слухи о том, что встречается с Николя Пепе ради выгоды
10:40
Футбол

Тианна Трамп развеяла слухи о том, что встречается с Николя Пепе ради выгоды

Она рассказала, как сама оплачивала встречи с футболистом
"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами
10:10
Футбол

"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами

Линия защиты мадридского клуба лишилась почти всех игроков
Азербайджанская Премьер-лига: "Сабах" примет "Нефтчи"
09:55
Футбол

Азербайджанская Премьер-лига: "Сабах" примет "Нефтчи"

Матч начнется в 20:00
Известен возможный новый клуб Суареса
09:25
Футбол

Известен возможный новый клуб Суареса

Суарес может вернуться домой - контракт подходит к концу
Переговоры с Винисиусом влияют на трансферные планы "Реала"
09:10
Футбол

Переговоры с Винисиусом влияют на трансферные планы "Реала"

Мадридский клуб может отказаться от крупных летних покупок

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
5 Декабря 12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом
“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой