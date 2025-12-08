Мисли Премьер-лига: "Габала" примет "Туран Товуз"

Сегодня в XIV туре Мисли Премьер-лиги пройдут очередные матчи.

Как сообщает İdman.Biz, в третий игровой день тура "Габала" встретится с "Туран Товуз".

Матч начнется в 17:00. В настоящий момент "Туран Товуз" с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Габала" с восемью очками располагается на 10-й строчке.

Мисли Премьер-лига

II круг, XIV тур

8 декабря

17:00. "Габала" - "Туран Товуз"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Ширмамед Мамедов

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Стадион города Габала

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, а встреча "Зира" - "Карабах" завершилась вничью 1:1. XIV тур завершится 9 декабря.

İdman.Biz