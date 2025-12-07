7 Декабря 2025
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

7 Декабря 2025 08:37
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

На турнире UFC 323 в Лас-Вегасе состоялся бой предварительного карда между азербайджанским бойцом Назимом Садыховым и французом Фаресом Зиамом, сообщает İdman.biz.

Поединок завершился драматично: Зиам нанес решающую серию ударов на последней секунде второго раунда и одержал победу техническим нокаутом.

Для Садыхова это стало вторым поражением в профессиональной карьере. На его счету также 11 побед и одна ничья. Французский боец провел яркий поединок и сумел перехватить инициативу в ключевой момент.

Позже на UFC 323 состоится главный бой вечера - реванш между действующим чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем титула Петром Яном. Первый их бой прошел в 2023 году и завершился единогласной победой грузинского бойца.

İdman.Biz

