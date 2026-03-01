Кавана победил Морено в главном бою UFC Fight Night 268

В Мехико состоялся турнир UFC Fight Night 268, главным событием которого стал поединок в наилегчайшем весе между бывшим чемпионом организации Брэндоном Морено и британцем Лониром Каваной.

Как передает İdman.Biz, бой продлился все пять раундов и завершился победой Каваны единогласным решением судей. Двое судей выставили счет 48:47, еще один - 49:46 в пользу британца. По ходу противостояния он превзошел мексиканца по количеству точных и акцентированных ударов, а также нанес сопернику заметный урон.

Для Каваны, который принял поединок на коротком уведомлении, этот успех стал важным шагом после поражения нокаутом от Чарльза Джонсона. В свою очередь Морено не смог реабилитироваться перед болельщиками после досрочного поражения от Тацуро Тайры в декабре прошлого года.

Во втором по значимости бою вечера эквадорец Марлон Вера, ранее претендовавший на чемпионский пояс в легчайшем весе, потерпел четвертое поражение подряд. Он уступил единогласным решением судей мексиканцу Давиду Мартинесу, для которого эта победа стала третьей в UFC.

Также в рамках турнира досрочные победы одержали Бобби Грин, Иманол Родригес, Райан Гандра, Хавьер Рейес, Фрэнсис Маршалл и Дэмиан.