1 Марта 2026
RU

Кавана победил Морено в главном бою UFC Fight Night 268

ММА
Новости
1 Марта 2026 09:50
19
Кавана победил Морено в главном бою UFC Fight Night 268

В Мехико состоялся турнир UFC Fight Night 268, главным событием которого стал поединок в наилегчайшем весе между бывшим чемпионом организации Брэндоном Морено и британцем Лониром Каваной.

Как передает İdman.Biz, бой продлился все пять раундов и завершился победой Каваны единогласным решением судей. Двое судей выставили счет 48:47, еще один - 49:46 в пользу британца. По ходу противостояния он превзошел мексиканца по количеству точных и акцентированных ударов, а также нанес сопернику заметный урон.

Для Каваны, который принял поединок на коротком уведомлении, этот успех стал важным шагом после поражения нокаутом от Чарльза Джонсона. В свою очередь Морено не смог реабилитироваться перед болельщиками после досрочного поражения от Тацуро Тайры в декабре прошлого года.

Во втором по значимости бою вечера эквадорец Марлон Вера, ранее претендовавший на чемпионский пояс в легчайшем весе, потерпел четвертое поражение подряд. Он уступил единогласным решением судей мексиканцу Давиду Мартинесу, для которого эта победа стала третьей в UFC.

Также в рамках турнира досрочные победы одержали Бобби Грин, Иманол Родригес, Райан Гандра, Хавьер Рейес, Фрэнсис Маршалл и Дэмиан.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало известно, когда Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC у Белого дома
09:30
ММА

Стало известно, когда Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC у Белого дома

Глава лиги пообещал объявить бои уже на этой неделе

Илия Топурия оставил дерзкое послание Исламу Махачеву
07:14
ММА

Илия Топурия оставил дерзкое послание Исламу Махачеву

Прогревает бой
Топурия назвал самого сложного соперника в ММА
01:38
ММА

Топурия назвал самого сложного соперника в ММА

В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей
Ветеран ВВС США обвинил Хамзата Чимаева в нападении - ФОТО
28 Февраля 23:20
ММА

Ветеран ВВС США обвинил Хамзата Чимаева в нападении - ФОТО

Инцидент произошел в аэропорту Дубая
Непобежденный чемпион UFC выбрал между Месси и Роналду
27 Февраля 20:35
ММА

Непобежденный чемпион UFC выбрал между Месси и Роналду

Боец признался в симпатии к аргентинцу, несмотря на партнерство с португальцем

Топурия рискует потерять место в главном бою в Белом доме из-за происхождения
27 Февраля 06:16
ММА

Топурия рискует потерять место в главном бою в Белом доме из-за происхождения

Перспектива поединка в котором испаноязычный боец нокаутирует американскую звезду представляется сомнительной

Самое читаемое

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 16:23
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

"Ференцварош" и "Брага" вылетали от агдамцев, а теперь сошлись в очном противостоянии