Стало известно, когда Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC у Белого дома

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшие дни представит официальный кард турнира, который пройдет 14 июня у Белого дома.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, глава сильнейшей лиги мира подтвердил, что детали праздничного события будут раскрыты уже на этой неделе.

"Скоро у меня будет для вас еще информация. Даже так - на этой неделе я объявлю бои турнира в Белом доме. Я сделаю это", - заявил Уайт.

Ранее стало известно, что объединительный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи, который рассматривался в качестве главного события турнира, не состоится. По информации источников, на решение повлияли сразу несколько факторов, в том числе геополитические обстоятельства.

Не исключено, что в рамках исторического турнира выступит Алекс Перейра. Бразилец недавно освободил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе и, по предварительным данным, может провести бой за временный титул в тяжелой категории против француза Сирила Гана.