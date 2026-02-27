27 Февраля 2026
Непобежденный чемпион UFC выбрал между Месси и Роналду

27 Февраля 2026 20:35
Непобежденный чемпион UFC выбрал между Месси и Роналду

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия высказался о вечном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz, 29-летний испано-грузинский боец во время стрима на YouTube-канале блогера Адина Росса признался, что отдает предпочтение аргентинцу. "Мне нравится Месси, хотя недавно мы с Криштиану стали деловыми партнерами", - заявил Топурия. Ранее стало известно, что Топурия и Роналду являются совладельцами промоушена WOW FC.

Топурия дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в апреле 2015 года, а в UFC начал выступать с октября 2020 года. В его активе 17 побед, при этом лишь две из них были одержаны решением судей.

İdman.Biz
