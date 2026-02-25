Нассурдин Имавов объяснил задержку титульного боя с Хамзатом Чимаевым

Второй номер рейтинга среднего веса UFC Нассурдин Имавов прокомментировал ситуацию вокруг поединка против действующего чемпиона дивизиона Хамзата Чимаева. По словам претендента, подписание контракта откладывается из-за состояния здоровья оппонента.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, выступающий за Францию Имавов заявил, что лига планировала организовать бой сначала на декабрь, а затем на февраль, однако Чимаев получил травму. "Пока никаких окончательных новостей нет. Недавно мы общались с Миком Мейнардом, и в UFC хотят этого противостояния. Я знаю, что мой следующий поединок должен быть титульным", — подчеркнул боец.

Сам Хамзат Чимаев в ноябре прошлого года сообщил о необходимости небольшой операции на ноге и планировал вернуться в октагон после Рамазана. Однако последние данные указывают на возможную смену планов чемпиона.

Существуют предположения, что Чимаев может оставить пояс в среднем весе и перейти в полутяжелую весовую категорию. По неофициальной информации, он может встретиться с Иржи Прохазкой в бою за вакантный титул на турнире UFC 327, который пройдет 11 апреля в Майами. На данный момент руководство промоушена не подтвердило эти слухи официально.