Ислам Махачев назначен официальным послом самбо.

Как сообщает İdman.Biz, решение объявил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков во время встречи со спортсменом в Международном центре самбо в Москве.

Российскому чемпиону UFC вручили памятный знак организации и именную куртку с указанием его полного имени.

По словам Шестакова, участие Махачева в продвижении самбо может способствовать развитию вида спорта и усилить его позиции в вопросе включения в программу Олимпийских игр.

Он отметил, что карьера бойца от побед на ковре до титула UFC является показательным примером того, как самбо открывает путь к вершинам мирового спорта и вдохновляет миллионы.

В федерации подчеркнули, что вклад Махачева в популяризацию самбо высоко оценен, после чего ему присвоили почетное звание посла самбо в мире.