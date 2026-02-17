Хабиб раскрыл сроки возвращения Махачева

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев планирует вернуться в октагон.

Как передает İdman.Biz, в интервью YouTube-каналу Anatomy of a Fighter тренер сообщил, что команда уже готовит следующий бой российского бойца.

"В PFL предлагают Усману три боя в 2026 году. Ислам вернется в июне-июле, может быть, точно не знаю. После Рамадана он будет драться. Мы работаем над его следующим боем".

Махачев в последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года, победив Джека Делла Маддалену единогласным решением на турнире UFC 322. Усман Нурмагомедов 7 февраля удушающим приемом одолел Алфи Дэвиса на турнире PFL Dubai.