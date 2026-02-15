15 Февраля 2026
RU

Махачев хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

ММА
Новости
15 Февраля 2026 15:30
26
Махачев хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев рассказал, почему рассчитывает принять участие в турнире организации, который планируется провести летом 2026 года в Белом доме.

Как передает İdman.Biz, боец подчеркнул особый статус возможного события: "Я сказал UFC, что скоро буду готов. Конечно, хочу выступить в Белом доме, потому что это будет уникальное событие, и я хочу войти в историю".

34-летний спортсмен дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022 году он стал чемпионом в легком весе, провел четыре успешные защиты титула, а в 2025-м завоевал пояс в полусредней категории.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский боец нацелен на UFС
14:45
ММА

Азербайджанский боец нацелен на UFС

Алим Набиев после третьей победы подряд получил новые предложения

Алим Набиев одержал третью подряд победу в ММА
03:30
ММА

Алим Набиев одержал третью подряд победу в ММА

Другим азербайджанским победителем вечера стал Эльвин Кямилли
Колби Ковингтон ведет переговоры с UFC о бое на турнире в Белом доме
01:35
ММА

Колби Ковингтон ведет переговоры с UFC о бое на турнире в Белом доме

Ковингтон не выходил в октагон с декабря 2024 года
Официально объявлен следующий бой Тофика Мусаева в UFC
13 Февраля 23:31
ММА

Официально объявлен следующий бой Тофика Мусаева в UFC

Азербайджанский боец подерется с бразильцем

Ван Дамм публично вызвал блогера: "Хочу надрать тебе задницу"
13 Февраля 21:32
ММА

Ван Дамм публично вызвал блогера: "Хочу надрать тебе задницу"

Актер предложил провести поединок по правилам К-1 против бокса
Махачев подарил президенту Сербии перчатки с чемпионского боя - ВИДЕО
11 Февраля 19:30
ММА

Махачев подарил президенту Сербии перчатки с чемпионского боя - ВИДЕО

Ислам Махачев встретился с Александром Вучичем в Белграде в рамках официального визита

Самое читаемое

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы