Махачев хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев рассказал, почему рассчитывает принять участие в турнире организации, который планируется провести летом 2026 года в Белом доме.

Как передает İdman.Biz, боец подчеркнул особый статус возможного события: "Я сказал UFC, что скоро буду готов. Конечно, хочу выступить в Белом доме, потому что это будет уникальное событие, и я хочу войти в историю".

34-летний спортсмен дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022 году он стал чемпионом в легком весе, провел четыре успешные защиты титула, а в 2025-м завоевал пояс в полусредней категории.