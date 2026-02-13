Ван Дамм публично вызвал блогера: "Хочу надрать тебе задницу"

Бельгийский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов блогеру и боксеру Джейку Полу.

Как сообщает İdman.Biz, 65-летний спортсмен опубликовал видеообращение в соцсетях, предложив провести реальный поединок.

"Эй, Джейк Пол. Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса, без лоу-киков и без ударов локтями. Я обычный парень, который просто хочет надрать тебе задницу", - написал в соцсетях Ван Дамм.

29-летний Пол имеет в профессиональном рекорде 12 побед, семь из которых нокаутом, а также два поражения. В последнем бою, прошедшем 20 декабря в Майами, он уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа в шестом раунде.