11 Февраля 2026
Почему Усман Нурмагомедов остается в PFL и не переходит в UFC?

ММА
Новости
11 Февраля 2026 10:10
30
Вокруг дальнейшей карьеры действующего чемпиона Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе Усмана Нурмагомедова продолжаются обсуждения, в том числе возможного перехода в UFC.

Как сообщает İdman.Biz, ситуацию прокомментировал боец Шамиль Рамазанов. Он положительно оценил выступление Нурмагомедова в поединке против Алфи Дэвиса, отметив: "Было обещано, что соперник будет побежден удушающим приемом, так и произошло".

Рамазанов подчеркнул, что следующим соперником Усмана станет Арчи Колган, которого он считает более серьезным испытанием. При этом он не стал утверждать, что это обязательно повлияет на итоговый результат боя.

Говоря о возможном переходе в UFC, Рамазанов отметил, что ключевая причина отсутствия такого шага связана с условиями, которые Нурмагомедову предлагает PFL. По его словам, лига создала для бойца комфортные и выгодные условия, полностью соответствующие его ожиданиям, поэтому необходимости в резких карьерных изменениях нет.

Он также добавил, что в UFC уровень конкуренции в легком весе выше, чем в PFL, и переход в эту организацию означал бы более жесткую спортивную борьбу. При этом Рамазанов признался, что с точки зрения интереса для зрителей ему было бы любопытно увидеть Нурмагомедова в боях против соперников из первой пятерки рейтинга UFC.

İdman.Biz
