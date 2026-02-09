9 Февраля 2026
По следам Тайсона: укус за ухо обернулся хаосом на турнире ММА — ВИДЕО

9 Февраля 2026 12:09
На турнире Clash MMA 15 по смешанным единоборствам (ММА) в чешском Брно произошел громкий инцидент, который мгновенно стал одной из самых обсуждаемых тем в мире ММА.

Как передает İdman.Biz, в ходе поединка Вацлав Микулашек попытался провести тейкдаун против Павол Васко, известного по псевдониму "Пали Хари", однако в ответ получил укус за левое ухо. Эпизод напомнил знаменитый скандал с участием Майка Тайсона, но на этот раз все произошло в клетке ММА.

У шокированного Микулашека сразу пошла кровь. Васко попытался покинуть место событий, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. На бойца набросились секунданты пострадавшего, к ним присоединились зрители, которые начали бросать стулья, а также другие спортсмены, находившиеся рядом.

Интересно, что формально боец не нарушил правил турнира, так как промоушен Clash MMA заранее рекламировал главный бой вечера как поединок без правил, однако Павол Васко случившееся вызвало резонанс и поставило под сомнение границы допустимого даже в рамках подобных форматов.

İdman.Biz
