7 Февраля 2026
RU

Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА

ММА
Новости
7 Февраля 2026 08:03
35
Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи обозначил временные рамки, в которых планирует завершить карьеру в смешанных единоборствах, сообщает İdman.Biz.

"Мне сейчас 37 лет. Было бы глупо думать, что это начало. Без сомнений, мы приближаемся к концу. Думаю, к середине следующего года, 2027-го, я на 100 процентов закончу", - заявил боец.

Гэтжи отметил, что многое будет зависеть от дальнейших обстоятельств и потенциальных боев. По его словам, серьезным вызовом остается возможное противостояние с Илия Топурия в рамках турнира под эгидой UFC, который может пройти при поддержке Белого дома.

"Учитывая, сколько сил и жертв требует подготовка и насколько сложной задачей является Топурия, я бы не стал заранее публично объявлять о завершении карьеры. Но если все пройдет успешно, тогда мысль больше не возвращаться в октагон не будет самой глупой", - добавил Гэтжи в интервью YouTube-каналу 365 Sports.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC
6 Февраля 08:12
ММА

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC

По словам Уайта, он подключается лишь на финальной стадии
Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО
5 Февраля 12:39
ММА

Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО

После поражения от Маурисио Руффи азербайджанский боец опустился на две позиции
Дана Уайт назвал четырех величайших боксеров в истории
5 Февраля 08:10
ММА

Дана Уайт назвал четырех величайших боксеров в истории

Глава UFC представил свой рейтинг с учетом спортивного и бизнес-факторов

Дочь Дуэйна Джонсона покинула WWE и резко высказалась о политике Трампа
5 Февраля 04:18
ММА

Дочь Дуэйна Джонсона покинула WWE и резко высказалась о политике Трампа

Симона Гарсия Джонсон не стала продлевать контракт и объявила о новом этапе в жизни
Нурмагомедов резко высказался о бое Пимблетта и Гэтжи : "Как два пьяных мужика дрались"
5 Февраля 02:45
ММА

Нурмагомедов резко высказался о бое Пимблетта и Гэтжи : "Как два пьяных мужика дрались"

Чемпион PFL усомнился в уровне поединка за временный титул UFC

Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"
4 Февраля 18:47
ММА

Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"

ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему Рафаэль уступил Руффи и за счет чего все еще ценен как боец

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили