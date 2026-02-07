Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи обозначил временные рамки, в которых планирует завершить карьеру в смешанных единоборствах, сообщает İdman.Biz.

"Мне сейчас 37 лет. Было бы глупо думать, что это начало. Без сомнений, мы приближаемся к концу. Думаю, к середине следующего года, 2027-го, я на 100 процентов закончу", - заявил боец.

Гэтжи отметил, что многое будет зависеть от дальнейших обстоятельств и потенциальных боев. По его словам, серьезным вызовом остается возможное противостояние с Илия Топурия в рамках турнира под эгидой UFC, который может пройти при поддержке Белого дома.

"Учитывая, сколько сил и жертв требует подготовка и насколько сложной задачей является Топурия, я бы не стал заранее публично объявлять о завершении карьеры. Но если все пройдет успешно, тогда мысль больше не возвращаться в октагон не будет самой глупой", - добавил Гэтжи в интервью YouTube-каналу 365 Sports.