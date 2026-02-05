Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев потерял место в первой десятке рейтинга легкого веса UFC.

Как передает İdman.Biz, американский промоушн обнародовал рейтинг бойцов после турнира UFC 325 в Сиднее (Австралия), в котором Рафаэль Физиев проиграл техническим нокаутом во втором раунде бразильцу Маурисио Руффи.

Согласно обновленным данным, представитель Азербайджана потерял две позиции и опустился на 11-ю строчку, а его место в топ-10 занял тот же Руффи, расположившись на девятом месте.

В легком дивизионе чемпионом по-прежнему является Илия Топурия, а первую строчку в списке претендентов занимает временный чемпион Джастин Гейджи. В UFC чемпион стоит отдельно и не входит в рейтинг, который отражает очередь претендентов на титульный бой.

Топ-10 рейтинга легкого веса UFC после турнира в Сиднее выглядит следующим образом:

1. Джастин Гейджи (США)

2. Арман Царукян (Армения)

3. Чарльз Оливейра (Бразилия)

4. Макс Холлоуэй (США)

5. Бенуа Сен-Дени (Франция)

6. Пэдди Пимблетт (Англия)

7. Матеуш Гамрот (Польша)

8. Дэн Хукер (Новая Зеландия)

9. Маурисио Руффи (Бразилия)

10. Ренато Мойкано (Бразилия)