7 Февраля 2026
RU

Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО

ММА
Новости
5 Февраля 2026 12:39
108
Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев потерял место в первой десятке рейтинга легкого веса UFC.

Как передает İdman.Biz, американский промоушн обнародовал рейтинг бойцов после турнира UFC 325 в Сиднее (Австралия), в котором Рафаэль Физиев проиграл техническим нокаутом во втором раунде бразильцу Маурисио Руффи.

Согласно обновленным данным, представитель Азербайджана потерял две позиции и опустился на 11-ю строчку, а его место в топ-10 занял тот же Руффи, расположившись на девятом месте.

В легком дивизионе чемпионом по-прежнему является Илия Топурия, а первую строчку в списке претендентов занимает временный чемпион Джастин Гейджи. В UFC чемпион стоит отдельно и не входит в рейтинг, который отражает очередь претендентов на титульный бой.

Топ-10 рейтинга легкого веса UFC после турнира в Сиднее выглядит следующим образом:

1. Джастин Гейджи (США)
2. Арман Царукян (Армения)
3. Чарльз Оливейра (Бразилия)
4. Макс Холлоуэй (США)
5. Бенуа Сен-Дени (Франция)
6. Пэдди Пимблетт (Англия)
7. Матеуш Гамрот (Польша)
8. Дэн Хукер (Новая Зеландия)
9. Маурисио Руффи (Бразилия)
10. Ренато Мойкано (Бразилия)

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА
08:03
ММА

Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА

Американец допускает уход из спорта к середине 2027 года

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC
6 Февраля 08:12
ММА

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC

По словам Уайта, он подключается лишь на финальной стадии
Дана Уайт назвал четырех величайших боксеров в истории
5 Февраля 08:10
ММА

Дана Уайт назвал четырех величайших боксеров в истории

Глава UFC представил свой рейтинг с учетом спортивного и бизнес-факторов

Дочь Дуэйна Джонсона покинула WWE и резко высказалась о политике Трампа
5 Февраля 04:18
ММА

Дочь Дуэйна Джонсона покинула WWE и резко высказалась о политике Трампа

Симона Гарсия Джонсон не стала продлевать контракт и объявила о новом этапе в жизни
Нурмагомедов резко высказался о бое Пимблетта и Гэтжи : "Как два пьяных мужика дрались"
5 Февраля 02:45
ММА

Нурмагомедов резко высказался о бое Пимблетта и Гэтжи : "Как два пьяных мужика дрались"

Чемпион PFL усомнился в уровне поединка за временный титул UFC

Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"
4 Февраля 18:47
ММА

Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"

ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему Рафаэль уступил Руффи и за счет чего все еще ценен как боец

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили