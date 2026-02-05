Нурмагомедов резко высказался о бое Пимблетта и Гэтжи : "Как два пьяных мужика дрались"

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал поединок за временный титул UFC в легкой весовой категории между Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, в котором победу одержал американец, сообщает İdman.Biz.

Бой состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе и завершился победой Гэтжи единогласным решением судей. После поединка Усмана попросили оценить уровень противостояния и предположить, как бы сложился его бой против любого из участников.

"Я думаю, что бой закончился бы досрочно - сто процентов, с любым из них. Потому что то, как они дрались… я не знаю, как два пьяных мужика дрались. Джастин Гэтжи в свои 37 сделал очень хорошую работу, а Пимблетта я никогда не считал бойцом топ-10 UFC", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, Усман Нурмагомедов является действующим чемпионом PFL и одним из самых перспективных бойцов легкого дивизиона.