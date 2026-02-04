7 Февраля 2026
Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"

4 Февраля 2026 18:47
Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"

Вице-президент российского бойцовского промоушна ACA Асланбек Бадаев прокомментировал поражение Рафаэля Физиева в поединке против бразильца Маурисио Руффи, который завершился техническим нокаутом во втором раунде на турнире в Австралии, сообщает İdman.Biz.

По словам Бадаева, азербайджанский боец выглядел агрессивно и постоянно шел вперед, однако не смог навязать бой на нужной для себя дистанции.

"Физиев был агрессивен и шел вперед, но не мог подойти на нужную для себя дистанцию. Мне не хватило от него ударов руками, хотя были ноги, финты, вертушки и выпады со скачка. Но грамотной работы я не увидел", - сказал Бадаев на своем YouTube-канале.

Бадаев подчеркнул, что Руффи грамотно выстроил бой, используя свои габариты и чувство дистанции. "Руффи очень габаритный и чувствительный легковес, который умеет бить навстречу без замаха. В первом раунде он дал Рафаэлю поработать, Физиев даже забрал первый раунд. Но во втором Руффи начал бить больше и жестче, а когда попал - добил и не отпустил победу", - сказал вице-президент ACA.

Отдельно Бадаев высоко оценил потенциал бразильского бойца, назвав его одним из самых опасных ударников дивизиона. "Руффи очень впечатлил, это талантливый боец с хорошим таймингом. С точки зрения стойки он практически идеален. Не знаю, насколько он силен в борьбе, но ударка у этого бойца реально крутая", - подчеркнул он.

Говоря о перспективах Физиева, Бадаев напомнил, что у бойца теперь четыре поражения в пяти последних поединках, однако выразил надежду, что это не скажется критически на его будущем. "Надеюсь UFC не разорвет с ним контракт. Все-таки у Физиева есть серьезный козырь - он очень зрелищно дерется", - резюмировал Бадаев.

İdman.Biz
