Дочь Дуэйна Джонсона покинула WWE и резко высказалась о политике Трампа

24-летняя Симона Гарсия Джонсон, дочь легендарного рестлера и актера Дуэйн Джонсон, приняла решение не продлевать контракт с World Wrestling Entertainment и покинула федерацию, сообщает İdman.Biz.

В своем обращении в социальной сети X она отметила, что ее последнее появление в бренде NXT стало финальной точкой и в карьере в WWE. По словам Симоны, решение далось ей непросто, однако оно символизирует важный поворотный момент. Она поблагодарила болельщиков за поддержку и призналась, что для нее было честью выступать под ринг-именем Эйва.

Позднее Симона опубликовала эмоциональный пост с резкой критикой в адрес администрации президента США Дональд Трамп и иммиграционной и таможенной службы США, выразив недовольство проводимой политикой. Вскоре эта публикация была удалена.

Отметим, что Симона Гарсия Джонсон считалась одной из перспективных фигур женского ростера WWE, однако теперь намерена сосредоточиться на новых направлениях за пределами промоушена.