Дана Уайт назвал четырех величайших боксеров в истории

Президент UFC Дана Уайт назвал четырех, по его мнению, величайших боксеров всех времен, сообщает İdman.Biz.

"Я смотрю на вещи несколько иначе, чем большинство людей, потому что учитываю еще и бизнес-аспект. Мухаммед Али - мой номер один, хотя, конечно, найдутся те, кто с этим не согласится. Второй номер - Шугар Рэй Робинсон. Третий номер - Флойд Мейвезер. И мой четвертый номер - Майк Тайсон", - сказал Уайт в подкасте The Rushmore Podcast.

Напомним, что Уайт также возглавляет промоутерскую компанию Zuffa Boxing, которая занимается развитием профессионального бокса.