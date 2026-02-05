7 Февраля 2026
RU

Дана Уайт назвал четырех величайших боксеров в истории

ММА
Новости
5 Февраля 2026 08:10
46
Дана Уайт назвал четырех величайших боксеров в истории

Президент UFC Дана Уайт назвал четырех, по его мнению, величайших боксеров всех времен, сообщает İdman.Biz.

"Я смотрю на вещи несколько иначе, чем большинство людей, потому что учитываю еще и бизнес-аспект. Мухаммед Али - мой номер один, хотя, конечно, найдутся те, кто с этим не согласится. Второй номер - Шугар Рэй Робинсон. Третий номер - Флойд Мейвезер. И мой четвертый номер - Майк Тайсон", - сказал Уайт в подкасте The Rushmore Podcast.

Напомним, что Уайт также возглавляет промоутерскую компанию Zuffa Boxing, которая занимается развитием профессионального бокса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА
08:03
ММА

Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА

Американец допускает уход из спорта к середине 2027 года

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC
6 Февраля 08:12
ММА

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC

По словам Уайта, он подключается лишь на финальной стадии
Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО
5 Февраля 12:39
ММА

Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО

После поражения от Маурисио Руффи азербайджанский боец опустился на две позиции
Дочь Дуэйна Джонсона покинула WWE и резко высказалась о политике Трампа
5 Февраля 04:18
ММА

Дочь Дуэйна Джонсона покинула WWE и резко высказалась о политике Трампа

Симона Гарсия Джонсон не стала продлевать контракт и объявила о новом этапе в жизни
Нурмагомедов резко высказался о бое Пимблетта и Гэтжи : "Как два пьяных мужика дрались"
5 Февраля 02:45
ММА

Нурмагомедов резко высказался о бое Пимблетта и Гэтжи : "Как два пьяных мужика дрались"

Чемпион PFL усомнился в уровне поединка за временный титул UFC

Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"
4 Февраля 18:47
ММА

Вице-президент российского промоушна: "Надеюсь UFC не разорвет контракт с Рафаэлем Физиевым"

ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему Рафаэль уступил Руффи и за счет чего все еще ценен как боец

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили