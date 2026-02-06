Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC

Президент UFC Дана Уайт в ходе слушаний по антимонопольному иску против промоушена сообщил, что фактически отошел от ведения дел, связанных с переговорами и заключением контрактов с бойцами.

"Моя вовлеченность в контракты — меньше нуля. Вы не найдете ни одного менеджера в мире, который скажет, что я в последнее время вел переговоры по сделке", — приводит слова Уайта İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting.

По словам Даны, всеми вопросами контрактов и матчмейкинга занимаются Хантер Кэмпбелл, Шон Шелби и Мик Мэйнард, а он подключается уже на финальной стадии.

Напомним, ранее ряд экс-бойцов промоушена выдвинули иск против лиги. Они утверждают, что UFC монопольно контролирует рынок ММА и использует это положение, чтобы подавлять конкуренцию и занижать доходы спортсменов.