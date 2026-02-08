8 Февраля 2026
RU

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL, одолев англичанина Алфи Дэвиса

ММА
Новости
8 Февраля 2026 01:24
36
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL, одолев англичанина Алфи Дэвиса

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе, победив англичанина Алфи Дэвиса. Это бой возглавлял турнир, который прошел на Coca-Cola Arena в Дубае.

Как сообщает İdman.Biz, поединок завершился в третьем раунде — Нурмагомедов победил удушающим приемом.

На счету 27-летнего Нурмагомедова 21 победа в ММА, он ни разу не проиграл. Еще один бой Усмана был признан несостоявшимся: в октябре 2023-го он победил американца Брента Примуса, но затем сдал положительную допинг-пробу. Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее он рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.

У 33-летнего Дэвиса 20 побед, шесть поражений и одна ничья, в 2025 году он победил в финале Гран-при PFL россиянина Гаджи Рабаданова.

Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Порье троллит Макгрегора: "Надрал ему зад два раза"
12:10
ММА

Порье троллит Макгрегора: "Надрал ему зад два раза"

Бывший временный чемпион UFC напомнил о противостоянии с ирландцем

Баутиста "задушил" Оливейру в главном бою UFC Vegas 113
09:44
ММА

Баутиста "задушил" Оливейру в главном бою UFC Vegas 113

Американец одержал досрочную победу во втором раунде турнира в Лас Вегасе

Азад Аскеров: " У нас есть как минимум четыре бойца, способных успешно выступать в UFC" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
7 Февраля 12:32
ММА

Азад Аскеров: " У нас есть как минимум четыре бойца, способных успешно выступать в UFC" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Президент федерации ММА и грэпплинга Азербайджана о проблемах с раскруткой азербайджанских бойцов
Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА
7 Февраля 08:03
ММА

Джастин Гэтжи назвал возможные сроки завершения карьеры в ММА

Американец допускает уход из спорта к середине 2027 года

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC
6 Февраля 08:12
ММА

Дана Уайт заявил, что больше не участвует в заключении контрактов с бойцами UFC

По словам Уайта, он подключается лишь на финальной стадии
Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО
5 Февраля 12:39
ММА

Рафаэль Физиев потерял место в топ-10 рейтинга UFC - ВИДЕО

После поражения от Маурисио Руффи азербайджанский боец опустился на две позиции

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026