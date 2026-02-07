Азад Аскеров: " У нас есть как минимум четыре бойца, способных успешно выступать в UFC" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Последние выступления азербайджанских бойцов ММА оставили у болельщиков смешанные чувства. О причинах нестабильности, важности маркетинга и перспективах наших атлетов İdman.Biz поговорил с президентом Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана Азадом Аскеровым.

- Как вы прокомментируете ажиотаж вокруг победы Магомедали Нурушова над Шахзодом Узоковым на турнире OCTAGON 84?

- Парню повезло с раскруткой видео face to face перед боем. ММА - это прежде всего шоу, а не только спорт. Тот, кто умеет создавать шоу или невольно становится его частью, мгновенно обретает популярность. На этом построена вся индустрия смешанных единоборств.

- То есть здесь можно быть не таким сильным, как, скажем, другие твои соперники, но сразу стать более популярным, чем они?

- Совершенно верно. Бои без правил - это прежде всего шоу. И кто умеет его создавать, тот и выходит на первый план. Но это не значит, что шоумен — плохой боец. Каким бы ты ни был заводилой, без спортивной базы шоу будет недолгим. И так не только в нашем виде спорта, но и в других. Без спортивной базы шоу будет недолгим. Сначала спортсмен работает на имя, потом имя работает на него. Яркий пример - Майк Тайсон. Он завоевал все титулы до 25 лет, а потом десятилетиями оставался востребованным, уходя и возвращаясь. Его имя приносит деньги даже сейчас, когда ему под 60, что мы и видели в прошлом году, когда он вернулся на ринг.

- Почему азербайджанские бойцы редко создают такое шоу? Силы им вроде не занимать.

- Где-то мешает ментальность, где-то - отсутствие навыков самопиара. Но главная проблема - отсутствие профессиональных менеджеров. В ММА менеджер — ключевая фигура, порой важнее тренера. Он подбирает соперников, договаривается с промоутерами и "продает" бойца с наибольшей выгодой.

- Высшая ступень этой "продажи" - попадание в UFC?

- Да, на сегодня это вершина системы. Мечта любого бойца - попасть туда, чтобы заработать и имя, и серьезные деньги.

- Почему же наши ребята пока не могут там закрепиться? Тофиг Мусаев уступил в дебюте, Назим Садыхов и Рафаэль Физиев недавно потерпели поражения. Что мешает: возраст, ментальность?

- Ни то, ни другое. Во-первых, невозможно выигрывать всегда. Во-вторых, это не Олимпиада с предсказуемой системой лицензий и отборов. Здесь все зависит от связей менеджера и умения спортсмена преподнести себя. Мы видели, какой ажиотаж создают зарубежные звезды, когда приезжают в Баку — они умеют делать шоу. Еще раз подчеркну: ММА, особенно на уровне UFC, - это не только спорт, но и большой бизнес.

Возраст тоже не помеха: в ММА многие выходят на пик после 30 лет. Есть еще фактор ожидания. В классическом спорте ты знаешь дату турнира и выходишь на пик формы к сроку. В ММА бои часто переносятся. Тот же Тофиг Мусаев более полугода ждал поединка, который теперь назначен на апрель. В таком режиме можно элементарно "перегореть" или растерять физические кондиции.

- Есть ли у нас бойцы, способные уже сегодня выступать в UFC, помимо известной тройки?

- Конечно. В Азербайджане традиционно сильная бойцовская школа — она была такой еще в те времена, когда выступал я сам. Посмотрите, мне сейчас 55 лет, но я до сих пор тренируюсь и поддерживаю форму. Сейчас у нас есть как минимум четыре бойца, способных успешно выступать в UFC - Магомедали Османлы, Асаф Чопуров, Фарид Бабазаде и Расул Рагимов. Им нужен только грамотный менеджер для попадания в элиту.

- Рафаэль Физиев не сломается после серии обидных поражений?

- Ни в коем случае. У Рафаэля огромный запас энергии (смеется). Он настоящий боец, который не сдается. Уверен, он еще скажет свое слово и вернется в десятку лучших. Нам всем нужно настроиться на позитив и поддержать ребят. Назим и Рафаэль уступили, но Тофиг выиграет!