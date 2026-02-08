9 Февраля 2026
Порье троллит Макгрегора: "Надрал ему зад два раза"

ММА
Новости
8 Февраля 2026 12:10
Порье троллит Макгрегора: "Надрал ему зад два раза"

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье высказался о Коноре Макгрегоре в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz, американский боец с иронией напомнил о своих победах над экс-чемпионом в двух весовых категориях.

"Надрал ему зад. Было приятно сделать это дважды", - написал Порье на своей странице в соцсетях.

Напомним, Дастин Порье и Конор Макгрегор трижды встречались в октагоне. Их последний поединок состоялся на турнире UFC 264 11 июля 2021 года. Тогда Порье одержал победу техническим нокаутом в первом раунде после того, как ирландец получил травму левой лодыжки и не смог продолжить бой.

Отметим, что Порье завершил профессиональную карьеру после поражения в поединке с Максом Холлоуэем. За время выступлений в ММА он одержал 30 побед, потерпел 10 поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся.

