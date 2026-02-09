Азербайджанский кикбоксер проведет титульный бой на турнире Glory 107

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде проведет следующий поединок в профессиональной карьере в титульном формате. Как сообщает İdman.Biz, Раджабзаде выйдет на бой за чемпионский пояс в рамках турнира Glory 107.

Изначально соперником Бахрама должен был стать Тарик Хбабез, однако он отказался от реванша. В результате пояс был вакантирован, а Раджабзаде получил возможность побороться за титул с бойцом суринамско-нидерландского происхождения Донован Виссе.

Виссе является действующим чемпионом Glory в среднем весе и одним из ведущих бойцов промоушена.

Турнир Glory 107 состоится 25 апреля и пройдет в Роттердаме (Нидерланды).