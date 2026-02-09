UFC пытался подписать контракт с легендарным кикбоксером Рико Верхувеном

Руководство UFC предпринимало попытку подписать контракт с легендарным нидерландским кикбоксером Рико Верхувен, однако переговоры завершились безрезультатно. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Yahoo Sports, об этом заявил вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл в ходе слушаний по антимонопольному иску против организации.

По словам Кэмпбелла, UFC рассчитывал не только заключить контракт с бывшим многолетним чемпионом Glory в тяжелом весе, но и организовать его дебютный бой на турнире UFC 324. Заявление прозвучало в контексте обсуждения политики подписания бойцов и взаимодействия UFC с внешними конкурентами, включая другие ММА-лиги.

Отмечается, что Кэмпбелл привел Верхувена в качестве примера, подчеркнув, что лично пытался договориться с бойцом перед первым в истории турниром UFC на платформе Paramount+ в январе. Однако, несмотря на интерес со стороны американского промоушена, Верхувен принял решение не подписывать контракт и сосредоточиться на выступлениях в боксе.