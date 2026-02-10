10 Февраля 2026
Названы сроки возможного ухода Усмана Нурмагомедова из PFL

10 Февраля 2026 07:10
Непобежденный чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов может покинуть организацию уже в конце текущего года. Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал известный американский инсайдер Ариэль Хельвани" на своей странице в социальной сети X.

По информации Хельвани, действующий контракт 27-летнего бойца с PFL истекает в конце 2026 года. Согласно условиям соглашения, Нурмагомедову осталось провести еще один поединок.

Ранее вице-президент PFL Майк Коган подтвердил, что следующим соперником Усмана может стать 30-летний непобежденный американский боец Арчи Колган, имеющий рекорд 15 побед без поражений.

Отметим, что ранее Нурмагомедов также заявлял, что в потенциальных поединках способен одержать победу удушающим приемом над Арманом Царукяном и Илией Топурия.

İdman.Biz
