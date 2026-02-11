Дана Уайт пообещал историческую ночь UFC у Белого дома

Президент UFC Дана Уайт высказался о турнире, который планируется провести на Южной лужайке Белого дома 14 июня в рамках празднования 250-летия США.

Как сообщает İdman.Biz, функционер заявил, что вся логистика мероприятия уже полностью подготовлена.

"Мы буквально знаем, где на Южной лужайке расположено каждое дерево. Точно рассчитали, где будет солнце до заката. Вся логистика готова. Мы считаем, что это станет самым просматриваемым событием в истории UFC. Этот вечер откроет наш спорт огромному количеству людей, которые никогда его не видели. Для меня, руководства, сотрудников, медиа и бойцов это будет самая уникальная и впечатляющая ночь в карьере", - сказал Уайт.

Он также пообещал собрать самый сильный кард в истории промоушена. По словам Уайта, участники турнира будут выходить к октагону, проходя через Овальный кабинет Белого дома, а сам вечер станет "особенным и неповторимым".