Махачев подарил президенту Сербии перчатки с чемпионского боя - ВИДЕО

ММА
Новости
11 Февраля 2026 19:30
Махачев подарил президенту Сербии перчатки с чемпионского боя - ВИДЕО

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев провел встречу с президентом Сербии Александр Вучич во время официального визита в Белград.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи российский боец подарил Вучичу перчатки, в которых завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе и стал двойным чемпионом организации.

Президент Сербии отметил значимость визита спортсмена. "Было исключительным удовольствием и честью принимать Ислама - выдающегося атлета, чемпиона мира и, безусловно, самого популярного и сильного человека, которого я когда-либо встречал. Перчатки, которые он мне подарил, с его последнего боя, когда он стал двойным чемпионом и величайшим бойцом всех времен, - приводит слова Вучича Red Corner MMA .

Вучич также пожелал Махачеву новых побед и достижения самых высоких целей как в октагоне, так и за его пределами.

