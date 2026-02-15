15 Февраля 2026
Колби Ковингтон ведет переговоры с UFC о бое на турнире в Белом доме

15 Февраля 2026 01:35
Трехкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон заявил, что ведет переговоры с UFC о бое на историческом турнире в Белом доме, который состоится 14 июня.

Как сообщает İdman.Biz, Ковингтон не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда уступил нокаутом Хоакину Бакли. С 2020 года он одержал всего одну победу. Несмотря на призывы завершить карьеру, 37-летний ветеран нацелен на возвращение на самом престижном событии.

"Я веду переговоры с UFC о карде в Белом доме. Это тот бой, который я хочу. Я сказал им, что это важно для моего наследия и для моей карьеры. Это будет самый большой поединок в моей жизни. Драться на Южной лужайке перед президентом — величайшая честь в моей карьере. Мы сейчас ведем переговоры", — заявил Ковингтон в подкасте HotCakes & Hot Takes.

