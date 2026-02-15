Алим Набиев одержал третью подряд победу в ММА

14 февраля в городе Батуми (Грузия) состоялся турнир GFC (Georgian Fighting Championship) и Grand Bellagio Championship.

Как сообщает Азертадж, в чемпионате приняли участие два азербайджанских спортсмена.

Самым зрелищным поединком вечера стал бой между проживающим в Грузии, успешно представляющим Азербайджан и Грузию на международной арене, 7-кратным чемпионом мира и 3-кратным чемпионом Европы по кикбоксингу, известным по прозвищу "Профессор", Алимом Набиевым, и бразильцем Жайме Соузой.

Поединок, продолжавшийся три раунда и проходивший в крайне напряженной борьбе, завершился уверенной победой Алима Набиева, который полностью доминировал в бою. Таким образом, он одержал свою третью подряд победу в карьере в ММА.

Другим азербайджанским победителем вечера стал Эльвин Кямилли, который одолел грузинского бойца Сандро Датанашвили, принеся сборной Азербайджана еще одну победу.

Отметим, что в турнире приняли участие спортсмены из Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана, Словакии, Израиля и Бразилии.

Для наблюдения за соревнованиями в Батуми прибыли известные спортсмены и тренеры из Азербайджана, а также представители посольства Азербайджана в Грузии и Генерального консульства в Батуми, а также представители местной общины.