Официально объявлен следующий бой Тофика Мусаева в UFC

Официально объявлен новый соперник азербайджанского бойца Тофика Мусаева в UFC.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана встретится с бразильцем Самуэлом Санчесом.

Поединок состоится 4 апреля 2026 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Vegas 115.

В настоящее время Тофик Мусаев в своем активе имеет 22 победы и шесть поражений. Его предыдущий и первый бой в Ultimate Fighting Championship завершился поражением сабмишном в первом раунде от бойца из Кыргызстана Мыктыбека Оролбая на турнире UFC Fight Night 21 июня 2025 года в Баку.

Отметим, что Самуэль Санчес идет с рекордом 11 побед и одно поражение. Контракт с UFC бразилец получил после досрочной победы на шоу Dana White’s Contender Series в сентябре 2025 года и поединок против азербайджанского бойца для Санчеса может стать первым в основных турнирах американского промоушна.

