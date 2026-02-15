Азербайджанский боец нацелен на UFС

Азербайджанский спортсмен Алим Набиев заявил, что его главной целью остается выступление в UFC.

Как передает İdman.Biz, семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, одержавший в Батуми третью подряд победу в ММА, посвятил успех дружбе народов Азербайджана и Грузии.

"Поддержка не только азербайджанцев, но и грузин придает мне дополнительную мотивацию", - цитирует слова бойца Азертадж.

По словам бойца, сейчас он получает предложения от различных промоушенов, однако приоритетом остается самая престижная лига смешанных единоборств.

"Основная цель - выступать в UFC. Для этого нужно продолжать усердно работать и добиваться стабильных результатов на международной арене", - подчеркнул Набиев.

Спортсмен добавил, что для попадания в UFC необходимо одержать серию из пяти побед, причем с каждым турниром уровень соперников становится выше.

"Это меня не пугает, а наоборот мотивирует готовиться еще серьезнее. Я должен защищать честь Азербайджана и оправдать надежды болельщиков", - сказал он.