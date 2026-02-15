Экс-чемпион UFC выходит из тюрьмы

42-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжелой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес сообщил, что сегодня, 15 февраля, выходит из тюрьмы. Он отбывал пятилетний срок за покушение на убийство и за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия, которое совершил в 2022 году, пишет İdman.Biz.

"После освобождения из тюрьмы 15 февраля я обдумываю идею проведения однодневного семинара по холотропному дыханию в районе Сан-Хосе. Дыхательные практики стали для меня мощным инструментом — в физическом, ментальном и духовном плане, — и я хотел бы поделиться ими с другими в спокойной обстановке", — написал Веласкес на своей странице в социальной сети.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвел несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына, и ранил отчима обидчика. В феврале 2025 года Кейна приговорили к пяти годам тюремного заключения.