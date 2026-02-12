12 Февраля 2026
Лига наций УЕФА: сегодня определятся соперники сборной Азербайджана - ФОТО

Национальная сборная
Новости
12 Февраля 2026 10:41
Лига наций УЕФА: сегодня определятся соперники сборной Азербайджана

Сегодня состоится жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА, по итогам которой станут известны соперники сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, церемония пройдет в Брюсселе и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Сборная Азербайджана под руководством Айхана Аббасова будет представлена в Лиге D и попадет в первую корзину.

В Лиге D шесть сборных будут разделены на две группы по три команды. Команды сыграют друг с другом по четыре матча по принципу дома и в гостях. Четыре участника Лиги D уже известны, еще две сборные определятся по итогам мартовских плей-офф.

Nations League 2026/57

Лига наций УЕФА
Сезон 2026/2027

Лига A

1-я корзина
Португалия
Испания
Франция
Германия

2-я корзина
Италия
Нидерланды
Дания
Хорватия

3-я корзина
Сербия
Бельгия
Англия
Норвегия

4-я корзина
Уэльс
Чехия
Греция
Турция

Лига B

1-я корзина
Шотландия
Венгрия
Польша
Израиль

2-я корзина
Швейцария
Босния и Герцеговина
Австрия
Украина

3-я корзина
Словения
Грузия
Ирландия
Румыния

4-я корзина
Швеция
Северная Македония
Северная Ирландия
Косово

Лига C

1-я корзина
Исландия
Албания
Черногория
Казахстан

2-я корзина
Финляндия
Словакия
Болгария
Армения

3-я корзина
Беларусь
Фарерские острова
Кипр
Эстония

4-я корзина
Победитель пары Латвия – Гибралтар
Победитель пары Люксембург – Мальта
Молдова
Сан-Марино

Лига D

1-я корзина
Азербайджан
Литва
Проигравший пары Латвия – Гибралтар
Проигравший пары Люксембург – Мальта

2-я корзина
Лихтенштейн
Андорра

Отметим, что новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября.

İdman.Biz
