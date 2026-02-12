Лига наций УЕФА: сегодня определятся соперники сборной Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоится жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА, по итогам которой станут известны соперники сборной Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, церемония пройдет в Брюсселе и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Сборная Азербайджана под руководством Айхана Аббасова будет представлена в Лиге D и попадет в первую корзину.
В Лиге D шесть сборных будут разделены на две группы по три команды. Команды сыграют друг с другом по четыре матча по принципу дома и в гостях. Четыре участника Лиги D уже известны, еще две сборные определятся по итогам мартовских плей-офф.
Лига наций УЕФА
Сезон 2026/2027
Лига A
1-я корзина
Португалия
Испания
Франция
Германия
2-я корзина
Италия
Нидерланды
Дания
Хорватия
3-я корзина
Сербия
Бельгия
Англия
Норвегия
4-я корзина
Уэльс
Чехия
Греция
Турция
Лига B
1-я корзина
Шотландия
Венгрия
Польша
Израиль
2-я корзина
Швейцария
Босния и Герцеговина
Австрия
Украина
3-я корзина
Словения
Грузия
Ирландия
Румыния
4-я корзина
Швеция
Северная Македония
Северная Ирландия
Косово
Лига C
1-я корзина
Исландия
Албания
Черногория
Казахстан
2-я корзина
Финляндия
Словакия
Болгария
Армения
3-я корзина
Беларусь
Фарерские острова
Кипр
Эстония
4-я корзина
Победитель пары Латвия – Гибралтар
Победитель пары Люксембург – Мальта
Молдова
Сан-Марино
Лига D
1-я корзина
Азербайджан
Литва
Проигравший пары Латвия – Гибралтар
Проигравший пары Люксембург – Мальта
2-я корзина
Лихтенштейн
Андорра
Отметим, что новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября.