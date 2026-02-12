Лига наций УЕФА: сегодня определятся соперники сборной Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоится жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА, по итогам которой станут известны соперники сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, церемония пройдет в Брюсселе и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Сборная Азербайджана под руководством Айхана Аббасова будет представлена в Лиге D и попадет в первую корзину.

В Лиге D шесть сборных будут разделены на две группы по три команды. Команды сыграют друг с другом по четыре матча по принципу дома и в гостях. Четыре участника Лиги D уже известны, еще две сборные определятся по итогам мартовских плей-офф.

Лига наций УЕФА

Сезон 2026/2027

Лига A

1-я корзина

Португалия

Испания

Франция

Германия

2-я корзина

Италия

Нидерланды

Дания

Хорватия

3-я корзина

Сербия

Бельгия

Англия

Норвегия

4-я корзина

Уэльс

Чехия

Греция

Турция

Лига B

1-я корзина

Шотландия

Венгрия

Польша

Израиль

2-я корзина

Швейцария

Босния и Герцеговина

Австрия

Украина

3-я корзина

Словения

Грузия

Ирландия

Румыния

4-я корзина

Швеция

Северная Македония

Северная Ирландия

Косово

Лига C

1-я корзина

Исландия

Албания

Черногория

Казахстан

2-я корзина

Финляндия

Словакия

Болгария

Армения

3-я корзина

Беларусь

Фарерские острова

Кипр

Эстония

4-я корзина

Победитель пары Латвия – Гибралтар

Победитель пары Люксембург – Мальта

Молдова

Сан-Марино

Лига D

1-я корзина

Азербайджан

Литва

Проигравший пары Латвия – Гибралтар

Проигравший пары Люксембург – Мальта

2-я корзина

Лихтенштейн

Андорра

Отметим, что новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября.