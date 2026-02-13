13 Февраля 2026
RU

Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана в Лиге наций

Национальная сборная
Новости
13 Февраля 2026 16:52
35
Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана в Лиге наций

Сборная Азербайджана по футболу проведет четыре матча в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, команда под руководством Айхана Аббасова выступит в группе 2 Лиги D, стартовав с выездного матча против сборной Литвы. Заключительную встречу в группе азербайджанская команда также проведет на выезде — против сборной Лихтенштейна.

Лига наций УЕФА
Лига D, группа 2

27 сентября
18:00. Литва – Азербайджан

1 октября
21:00. Азербайджан – Лихтенштейн

4 октября
18:00. Азербайджан – Литва

13 ноября
23:45. Лихтенштейн – Азербайджан

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола
15:11
Азербайджанский футбол

УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола

Средства распределены между сборной и клубами по итогам сезона 2024/2025
Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
12 Февраля 21:26
Национальная сборная

Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября
Сборную Азербайджана U20 может возглавить хорватский специалист
2 Февраля 12:48
Национальная сборная

Сборную Азербайджана U20 может возглавить хорватский специалист

АФФА продолжает поиск главного тренера молодежной команды

Рашад Эйюбов оценил подготовку молодежной команды Азербайджана
12 Января 17:56
Национальная сборная

Рашад Эйюбов оценил подготовку молодежной команды Азербайджана

Главный тренер U21 рассказало целях текущей работы
Отец полузащитника сборной Азербайджана опроверг слухи о переговорах с "Бешикташем"
4 Января 10:00
Национальная сборная

Отец полузащитника сборной Азербайджана опроверг слухи о переговорах с "Бешикташем"

Семья футболиста назвала информацию в турецких СМИ недостоверной

Рашад Садыгов о работе в сборной U21: "Это был важный жизненный опыт"
3 Января 17:21
Национальная сборная

Рашад Садыгов о работе в сборной U21: "Это был важный жизненный опыт"

Бывший наставник молодежной команды рассказал о целях, решениях АФФА и ожиданиях от отбора

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены