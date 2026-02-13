Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана в Лиге наций

Сборная Азербайджана по футболу проведет четыре матча в Лиге наций УЕФА.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, команда под руководством Айхана Аббасова выступит в группе 2 Лиги D, стартовав с выездного матча против сборной Литвы. Заключительную встречу в группе азербайджанская команда также проведет на выезде — против сборной Лихтенштейна.
Лига наций УЕФА
Лига D, группа 2
27 сентября
18:00. Литва – Азербайджан
1 октября
21:00. Азербайджан – Лихтенштейн
4 октября
18:00. Азербайджан – Литва
13 ноября
23:45. Лихтенштейн – Азербайджан