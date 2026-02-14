Аскер Абдуллаев: "Верю, что с Айханом Аббасовым сборная выйдет в Лигу С" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Как только стали известны соперники сборной Азербайджана в Лиге наций (Группа 2, Лига D), отечественные болельщики и эксперты принялись оценивать шансы команды на успех. İdman.Biz попросил прокомментировать ожидания от предстоящего турнира Аскера Абдуллаева, возглавлявшего сборную в 2003–2004 годах.

"Нам попалась непростая группа с Литвой и Лихтенштейном. Нельзя сказать, что мы на голову выше этих соперников. Тем не менее, я верю в нашу команду в целом и в Айхана Аббасова в частности. Уверен, что под руководством такого специалиста сборной вполне по силам занять первое место в группе и завоевать путевку в Лигу С", — заявил Аскер Абдуллаев.

Отметим, что 12 февраля в Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027. По ее итогам сборная Азербайджана, выступающая в D лиге и находившаяся в первой корзине, попала во 2-ю группу, где сыграет с командами Литвы и Лихтенштейна. Старт нового розыгрыша турнира запланирован на сентябрь 2026 года.