14 Февраля 2026
RU

Аскер Абдуллаев: "Верю, что с Айханом Аббасовым сборная выйдет в Лигу С" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Национальная сборная
Новости
14 Февраля 2026 10:36
19
Аскер Абдуллаев: "Верю, что с Айханом Аббасовым сборная выйдет в Лигу С" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Как только стали известны соперники сборной Азербайджана в Лиге наций (Группа 2, Лига D), отечественные болельщики и эксперты принялись оценивать шансы команды на успех. İdman.Biz попросил прокомментировать ожидания от предстоящего турнира Аскера Абдуллаева, возглавлявшего сборную в 2003–2004 годах.

"Нам попалась непростая группа с Литвой и Лихтенштейном. Нельзя сказать, что мы на голову выше этих соперников. Тем не менее, я верю в нашу команду в целом и в Айхана Аббасова в частности. Уверен, что под руководством такого специалиста сборной вполне по силам занять первое место в группе и завоевать путевку в Лигу С", — заявил Аскер Абдуллаев.

Отметим, что 12 февраля в Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027. По ее итогам сборная Азербайджана, выступающая в D лиге и находившаяся в первой корзине, попала во 2-ю группу, где сыграет с командами Литвы и Лихтенштейна. Старт нового розыгрыша турнира запланирован на сентябрь 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана в Лиге наций
13 Февраля 16:52
Национальная сборная

Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана в Лиге наций

Команда Айхана Аббасова начнет турнир выездной игрой против Литвы
УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола
13 Февраля 15:11
Азербайджанский футбол

УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола

Средства распределены между сборной и клубами по итогам сезона 2024/2025
Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
12 Февраля 21:26
Национальная сборная

Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября
Сборную Азербайджана U20 может возглавить хорватский специалист
2 Февраля 12:48
Национальная сборная

Сборную Азербайджана U20 может возглавить хорватский специалист

АФФА продолжает поиск главного тренера молодежной команды

Рашад Эйюбов оценил подготовку молодежной команды Азербайджана
12 Января 17:56
Национальная сборная

Рашад Эйюбов оценил подготовку молодежной команды Азербайджана

Главный тренер U21 рассказало целях текущей работы
Отец полузащитника сборной Азербайджана опроверг слухи о переговорах с "Бешикташем"
4 Января 10:00
Национальная сборная

Отец полузащитника сборной Азербайджана опроверг слухи о переговорах с "Бешикташем"

Семья футболиста назвала информацию в турецких СМИ недостоверной

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию
11 Февраля 23:44
Другое

Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

В Российской Федерации собираются принять закон против своих же граждан