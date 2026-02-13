13 Февраля 2026
RU

УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола

Азербайджанский футбол
Новости
13 Февраля 2026 15:11
18
УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола

УЕФА опубликовал финансовый отчет по итогам сезона 2024/2025.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный документ организации, в общей сложности Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) было выделено 11,54 млн евро (23,28 млн манатов).

Из этой суммы 2,98 млн евро (шесть млн манатов) поступили на счет АФФА в виде ежегодной солидарной выплаты, предназначенной для национальной сборной Азербайджана.

В рамках программы солидарности для клубов, не участвовавших в общих этапах еврокубков, было выплачено 4,802 млн евро (9,7 млн манатов). Кроме того, за команды, завершившие выступление в Лиге Европы и Лиге конференции, УЕФА направил в общей сложности 3,222 млн евро (6,5 млн манатов), из которых 1,37 млн евро пришлись на Лигу Европы, а 2,185 млн евро — на Лигу конференции.

Отдельная солидарная выплата в размере 50 тыс евро () была предусмотрена для клубов, не участвовавших в женской Лиге чемпионов.

Отметим, что указанные солидарные выплаты распределяются поровну между клубами высшего дивизиона, не выступавшими в общих этапах еврокубков.

İdman.Biz
Тэги:

