УЕФА раскрыл, сколько заработал "Карабах" за прошлый сезон Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал официальный финансовый отчет по итогам Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные документа, доход "Карабаха" по итогам выступления в турнире составил 4 млн 290 тыс евро (около 7 млн 940 тыс манатов).

Указанная сумма была получена агдамским клубом за участие в квалификационных раундах Лиги чемпионов и результаты, показанные командой на этой стадии.

Отметим, что речь идет именно о выплатах по итогам прошлого сезона, данные о которых были официально обнародованы УЕФА в текущем финансовом отчете.