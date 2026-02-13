Нариман Ахундзаде в "Коламбус Крю": все о клубе, МЛС и когда матч против Месси – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Форвард агдамского "Карабаха" и сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде, перешедший в американский клуб "Коламбус Крю", стал первым азербайджанским футболистом, который будет играть в МЛС. Уже скоро Ахундзаде представится возможность противостоять многим звездам мирового футбола, которых достаточно за океаном. В том числе он может сыграть и против Лионеля Месси, выступающего за "Интер Майами".

İdman.Biz разобрался, что из себя представляет клуб "Коламбус Крю", как устроен чемпионат МЛС, когда Нариман Ахундзаде может дебютировать в составе своего нового клуба и сыграть против легендарного аргентинца.

"Коламбус Крю" - один из исторических брендов американского футбола, начавший выступления еще в дебютном сезоне лиги 1996 года в качестве одного из десяти клубов — основателей МЛС. При этом сама франшиза была создана еще до старта чемпионата: 15 июня 1994 года Коламбус стал первым городом, которому официально присудили статус клуба МЛС, и это произошло не "по алфавиту", а потому что именно здесь первыми собрали требуемый лигой порог по депозитам на абонементы. "Крю" давно закрепил за собой репутацию Team of Firsts - команды первых: от ранней фан-культуры до инфраструктурных решений, которые затем стали стандартом для всей лиги.

Команда трижды выигрывала MLS Cup (2008, 2020, 2023), брала U.S. Open Cup, трижды становилась обладателем Supporters’ Shield, выигрывала Campeones Cup и Leagues Cup (2024). Для MLS это клуб-эталон: именно здесь формировалась ранняя фан-культура американского футбола, а желто-черные цвета стали узнаваемыми по всей стране.

Отдельный штрих к портрету - текущий спортивный проект клуба. Перед сезоном 2026 "Коламбус" вошел с новым главным тренером: команду возглавил швед Хенрик Рюдстрем, а спортивное руководство во главе с генеральным менеджером Иссой Таллем подчеркнуло, что курс на современный атакующий футбол и высокую интенсивность остается неизменным.

В составе достаточно узнаваемых по меркам фигур лиги: на ключевых ролях в разные периоды сезона были вратарь Патрик Шулте, защитник Стивен Морейра, универсал Шон Завадски, а также игроки атакующей группы, вокруг которых строится игра. Среди самых статусных имен - вингер Диего Росси, плеймейкер Даниэль Газдаг и нападающий Вессам Абу Али, подписанный в статусе Designated Player, то есть игрок, который подписывается по отдельному механизму вне базового зарплатного лимита.

Особое место занимает стадионная история "Крю". В 1999 году клуб построил первый в США специализированный футбольный стадион - Historic Crew Stadium, который стал отправной точкой футбольной инфраструктуры в Северной Америке. Сегодня команда играет на современном Lower.com Field в центре Коламбуса, но старую арену до сих пор используют для матчей сборных и турниров - ее считают культовым объектом американского соккера.

При этом сам Lower.com Field с сезона 2026 получил новое название - ScottsMiracle-Gro Field: речь о многолетнем соглашении по неймингу, которое стало еще одним маркером зрелости клубного проекта.

Сам город Коламбус - не крупнейший рынок МЛС, но один из самых футбольных. Болельщики в 2017 году фактически спасли клуб от переезда, организовав масштабную кампанию Save The Crew, после чего команда была выкуплена новыми владельцами и получила новую арену. С тех пор "Крю" считается образцовым проектом по взаимодействию клуба и фанатов - в том числе из-за роли активных трибун и поддержки, которая здесь часто задает тон всей атмосфере матча. Есть и принципиальные противостояния, которые стали частью культурного кода клуба: дерби с "Цинциннати" давно воспринимается как одно из самых эмоциональных в регионе.

Ахундзаде попадает в команду с четкой игровой философией - быстрый вертикальный футбол, давление и высокая интенсивность. Подобный стиль близок и "Карабаху", что должно упростить адаптацию. В МЛС сейчас активно ищут молодых техничных нападающих, и азербайджанский футболист рассматривается как игрок развития с перспективой дальнейшего роста: лига умеет "упаковывать" таланты, давать им минуты, витрину и затем открывать дорогу в более сильные чемпионаты.

Дебют нападающего может состояться уже 21 февраля в гостевом матче против "Портленд Тимберс". Далее "Коламбус" сыграет 28 февраля со "Спортинг Канзас-Сити", а 7 марта проведет первый домашний матч сезона против "Чикаго Файр". Все зависит только от оформления документов - спортивно он готов сразу. При этом важно понимать специфику лиги: клубы часто быстро вводят новичков в ротацию из-за плотного календаря, перелетов и большой нагрузки, так что шанс на ранние минуты у Ахундзаде выглядит вполне реалистичным.

Главный матч для азербайджанских болельщиков - встречи против "Интер Майами". В регулярном чемпионате 2026 года команды сыграют 1 августа во Флориде и 27 сентября в Коламбусе. Это означает, что уже в первый сезон Ахундзаде может выйти на поле против Лионеля Месси.

Стоит отметить заметные отличия данного североамериканского чемпионата от европейских лиг. Проект МЛС был официально представлен 17 декабря 1993 года, а первый матч в ее истории прошел 6 апреля 1996-го, и с тех пор проект развивался как централизованная бизнес-модель (single entity), где лига и клубы тесно связаны в коммерции, маркетинге и медиаправах.

В турнире участвуют 30 клубов США и Канады, сезон состоит из 34 матчей с делением на Восточную и Западную конференции, после чего проходит плей-офф за главный трофей. Составы регулируются жестким потолком зарплат, но клубы могут подписывать трех Designated Players вне лимита и молодых игроков по программе U22.

Дополнительно в МЛС действует система различных "бюджетных" механизмов для усиления состава (включая распределительные бюджеты), а сам чемпионат давно стал максимально медийным: все матчи лиги транслируются по глобальной подписке, что дает игрокам постоянную витрину. Это гибрид спортивной и бизнес-модели: лига централизует ключевые коммерческие потоки, что делает клубы финансово устойчивыми, но одновременно сохраняет спортивную интригу за счет регуляций.

Также отметим, что сейчас лига готовится к крупной реформе. После переходного сезона весной 2027 года МЛС перейдет на календарь, близкий к европейскому: старт летом, зимняя пауза и завершение сезона весной. По плану сначала пройдет укороченный турнир в начале 2027 года, а затем полноценный сезон должен стартовать летом того же 2027-го, чтобы синхронизировать трансферные окна с Европой и упростить международные переходы, а также повысить спортивный уровень турнира.

Для Ахундзаде этот переход - не просто смена чемпионата, а попадание в среду с другим ритмом футбола: частые перелеты, матчи каждую неделю и соперники уровня Месси, где нужно быстро адаптироваться и стабильно выдерживать темп. Если он сумеет закрепиться в "Коламбус Крю", это станет наглядным примером, что игрок из чемпионата Азербайджана способен напрямую конкурировать в лиге глобального масштаба. Тогда подобные переходы перестанут восприниматься как разовые случаи и могут превратиться в рабочий путь, по которому клубы США и Канады начнут внимательнее смотреть в сторону азербайджанского рынка.