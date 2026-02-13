Вратарь "Сабаха" может перейти в клуб из Турции

Вратарь "Сабаха" Стас Покатилов находится на пороге смены клуба по итогам текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz, 33-летний голкипер не продлил контракт с бакинским клубом и ведет переговоры с зарубежными командами, в том числе из Турции.

По имеющейся информации, казахстанский футболист рассматривает вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге и готов к предварительной договоренности с новым клубом. Действующее соглашение Покатилова с "Сабахом" истекает в июне, после чего он получит статус свободного агента.

Отметим, что после 19 туров "Сабах" возглавляет Мисли Премьер-лигу, опережая "Карабах" на четыре очка.

Покатилов принял участие во всех матчах сезона и пропустил 12 мячей.