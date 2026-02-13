13 Февраля 2026
"Сумгайыт" усилился нападающим сборной Буркина-Фасо

13 Февраля 2026 03:20
ФК "Сумгайыт" официально сообщил о подписании контракта с нападающим сборной Буркина-Фасо Седриком Бадоло.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, 28-летний футболист, который ранее играл за словацкий "Спартак Трнава", подписал соглашение до конца сезона-2026/27 с возможностью продления его срока еще на один год.

Бадоло имеет богатый опыт выступлений на международной арене: до ФК "Спартак Трнава" он играл за такие клубы, как "Салитас" (Буркина-Фасо), "Шериф" (Молдова) и "Погронье" (Словакия).

В составе сборной Буркина-Фасо форвард провел 30 матчей.

