Айхан Аббасов: "Наша главная цель — возвращение в Лигу C"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов прокомментировал результаты жеребьевки нового сезона Лиги наций, по итогам которой национальная команда оказалась в группе II Лиги D вместе с Литвой и Лихтенштейном.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА.

"Наши соперники уже известны, и я надеюсь, что этот путь будет успешным для нашей команды. Мы заранее изучили всех возможных оппонентов, просмотрели их матчи. Наша главная цель — возвращение в Лигу C. Впереди товарищеские встречи, которые дадут нам возможность просмотреть игроков и определиться с составом. Я верю, что мы сможем вернуться в Лигу C", — заявил Аббасов.