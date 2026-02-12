12 Февраля 2026
RU

Айхан Аббасов: "Наша главная цель — возвращение в Лигу C"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Февраля 2026 23:04
13
Айхан Аббасов: "Наша главная цель — возвращение в Лигу C"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов прокомментировал результаты жеребьевки нового сезона Лиги наций, по итогам которой национальная команда оказалась в группе II Лиги D вместе с Литвой и Лихтенштейном.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА.

"Наши соперники уже известны, и я надеюсь, что этот путь будет успешным для нашей команды. Мы заранее изучили всех возможных оппонентов, просмотрели их матчи. Наша главная цель — возвращение в Лигу C. Впереди товарищеские встречи, которые дадут нам возможность просмотреть игроков и определиться с составом. Я верю, что мы сможем вернуться в Лигу C", — заявил Аббасов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На матч "Карабах" - "Ньюкасл" продано более 18 тысяч билетов
22:04
Азербайджанский футбол

На матч "Карабах" - "Ньюкасл" продано более 18 тысяч билетов

Встреча начнется 18 февраля в 21:45
Фаиг Гараев о Гурбане Гурбанове: "Мужчина и побеждает, и проигрывает"
17:17
Азербайджанский футбол

Фаиг Гараев о Гурбане Гурбанове: "Мужчина и побеждает, и проигрывает"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу высказался в защиту наставника "Карабаха"
"Ханкенди" пополнил состав новым защитником
17:02
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" пополнил состав новым защитником

Клуб Второй лиги подписал контракт с Мурадом Фарзалиевым
Футболист "Кяпаза", получивший ножевое ранение, назвал сроки возвращения на поле
15:48
Азербайджанский футбол

Футболист "Кяпаза", получивший ножевое ранение, назвал сроки возвращения на поле

Вейсал Рзаев рассказал о своем состоянии после инцидента в Гяндже
Руководство АФФА приняло участие в 50-м конгрессе УЕФА
14:22
Азербайджанский футбол

Руководство АФФА приняло участие в 50-м конгрессе УЕФА

Мероприятие проходит в столице Бельгии Брюсселе
Две минуты за 3000 манатов: Ошибка Андрея Демченко влетела "Араз-Нахчывану" в копеечку - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:07
Азербайджанский футбол

Две минуты за 3000 манатов: Ошибка Андрея Демченко влетела "Араз-Нахчывану" в копеечку - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер команды так увлекся установкой на игру, что "опоздал" на матч против "Сабаха"

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу