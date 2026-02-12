12 Февраля 2026
RU

Фаиг Гараев о Гурбане Гурбанове: "Мужчина и побеждает, и проигрывает"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Февраля 2026 17:17
15
Фаиг Гараев о Гурбане Гурбанове: "Мужчина и побеждает, и проигрывает"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев прокомментировал работу главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова и выступил против критики в его адрес.

"Я с Гурбаном дружу. Его успехи меня искренне радуют. Есть вещи, которые вы не видите, а я вижу. Вы смотрите на голы, штрафные, карточки, пенальти, а я обращаю внимание и на другое. Прежде всего — на то, как он ведет себя как тренер. Когда "Карабах" проиграл "Ливерпулю", я видел его грустные глаза и подумал: Гурбан, не переживай, ты уже сделал большое дело. Мужчина и побеждает, и проигрывает. Держи голову высоко", — сказал Гараев.

Специалист также сравнил критику тренеров со стороны болельщиков с вмешательством непрофессионалов в работу врача.

"Если человек не разбирается в спорте, он будет говорить все, что угодно. Ты думаешь, что станет лучше, если начнешь указывать мне, Гурбану или любому тренеру, кого менять и когда? Это похоже на ситуацию, когда хирург готовится к операции, а кто-то заходит в операционную и говорит: ты не умеешь, я сделаю лучше. Чем это заканчивается — понятно. Люди сидят перед телевизором с чаем и рассуждают: мол, Гурбан должен был сделать так или иначе. Это болельщики, они могут говорить что хотят, но нужно делать это с умом и с уважением", — отметил Гараев в комментариях futbolinfo.az.

Он добавил, что сталкивался с подобной критикой и в собственной карьере, даже в периоды больших побед, подчеркнув, что уважение к труду тренеров должно оставаться основой спортивной культуры.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ханкенди" пополнил состав новым защитником
17:02
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" пополнил состав новым защитником

Клуб Второй лиги подписал контракт с Мурадом Фарзалиевым
Футболист "Кяпаза", получивший ножевое ранение, назвал сроки возвращения на поле
15:48
Азербайджанский футбол

Футболист "Кяпаза", получивший ножевое ранение, назвал сроки возвращения на поле

Вейсал Рзаев рассказал о своем состоянии после инцидента в Гяндже
Руководство АФФА приняло участие в 50-м конгрессе УЕФА
14:22
Азербайджанский футбол

Руководство АФФА приняло участие в 50-м конгрессе УЕФА

Мероприятие проходит в столице Бельгии Брюсселе
Две минуты за 3000 манатов: Ошибка Андрея Демченко влетела "Араз-Нахчывану" в копеечку - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:07
Азербайджанский футбол

Две минуты за 3000 манатов: Ошибка Андрея Демченко влетела "Араз-Нахчывану" в копеечку - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер команды так увлекся установкой на игру, что "опоздал" на матч против "Сабаха"
Сегодня стартует продажа билетов на матч "Карабах" – "Ньюкасл"
11:55
Азербайджанский футбол

Сегодня стартует продажа билетов на матч "Карабах" – "Ньюкасл"

Билеты на игру плей-офф Лиги чемпионов поступят в продажу в 12:00
Вели Гасымов о Наримане Ахундзаде: "Он докажет, что является хорошим нападающим" - ВИДЕО
11:25
Азербайджанский футбол

Вели Гасымов о Наримане Ахундзаде: "Он докажет, что является хорошим нападающим" - ВИДЕО

Ветеран азербайджанского футбола оценил переход нападающего в клуб МЛС

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу