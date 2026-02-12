Фаиг Гараев о Гурбане Гурбанове: "Мужчина и побеждает, и проигрывает"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев прокомментировал работу главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова и выступил против критики в его адрес.

"Я с Гурбаном дружу. Его успехи меня искренне радуют. Есть вещи, которые вы не видите, а я вижу. Вы смотрите на голы, штрафные, карточки, пенальти, а я обращаю внимание и на другое. Прежде всего — на то, как он ведет себя как тренер. Когда "Карабах" проиграл "Ливерпулю", я видел его грустные глаза и подумал: Гурбан, не переживай, ты уже сделал большое дело. Мужчина и побеждает, и проигрывает. Держи голову высоко", — сказал Гараев.

Специалист также сравнил критику тренеров со стороны болельщиков с вмешательством непрофессионалов в работу врача.

"Если человек не разбирается в спорте, он будет говорить все, что угодно. Ты думаешь, что станет лучше, если начнешь указывать мне, Гурбану или любому тренеру, кого менять и когда? Это похоже на ситуацию, когда хирург готовится к операции, а кто-то заходит в операционную и говорит: ты не умеешь, я сделаю лучше. Чем это заканчивается — понятно. Люди сидят перед телевизором с чаем и рассуждают: мол, Гурбан должен был сделать так или иначе. Это болельщики, они могут говорить что хотят, но нужно делать это с умом и с уважением", — отметил Гараев в комментариях futbolinfo.az.

Он добавил, что сталкивался с подобной критикой и в собственной карьере, даже в периоды больших побед, подчеркнув, что уважение к труду тренеров должно оставаться основой спортивной культуры.