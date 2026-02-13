Президент "Карабаха" поблагодарил "Нефтчи"

Президент "Карабаха" Тахир Гезал выразил благодарность "Нефтчи" за согласие на перенос матча 21-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как передает İdman.Biz, соответствующее заявление опубликовано пресс-службой клуба.

Перенос игры связан с участием агдамского представителя в плей-офф ЛЧ и плотным графиком — между матчами с "Ньюкасл Юнайтед" предусмотрен шестидневный интервал, в течение которого команде предстоит длительная поездка в Англию.

Т.Гезал поблагодарил руководство и правление "Нефтчи" за понимание и конструктивную позицию, отметив, что этим решением бакинский клуб продемонстрировал приверженность футбольным традициям, взаимному уважению и интересам азербайджанского футбола.

Он также выразил признательность Профессиональной футбольной лиге Азербайджана за оперативное и объективное рассмотрение обращения в соответствии с регламентом.