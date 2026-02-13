13 Февраля 2026
Гурбан Гурбанов назвал одно из главных условий успеха в спорте

13 Февраля 2026 00:36
Гурбан Гурбанов назвал одно из главных условий успеха в спорте

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов и игроки команды посетили Институт пищевой безопасности Азербайджана (ИПБА).

Как сообщает İdman.Biz, руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Мамедрагим Наджафов проинформировал гостей о мерах, реализуемых в стране в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Было отмечено, что формирование культуры пищевой безопасности и продвижение принципов здорового питания являются одними из ключевых приоритетов деятельности агентства.

В свою очередь, председатель правления ИПБА Али Набиев подробно рассказал гостям о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности пищевых продуктов в нашей стране, проделанной работе и достигнутых результатах.

Он отметил, что формирование культуры безопасности пищевых продуктов в Азербайджане является одним из главных приоритетов. С этой целью АПБА проводит масштабные информационные кампании. Футболисты "Карабаха" также активно участвуют и поддерживают эти инициативы.

В ходе встречи Г.Гурбанов подчеркнул, что одним из главных условий успеха в спорте, особенно для футболистов, является здоровое и сбалансированное питание. По его словам, команда, которую он возглавляет, всегда подходит к этому вопросу с особым вниманием и ответственностью: "Врач-диетолог, следящий за питанием футболистов, - специалист Института пищевой безопасности. Эта профессиональная поддержка вносит значительный вклад в защиту здоровья спортсменов, улучшение их физической формы и достижение более высоких результатов на поле".

В ходе встречи подробно обсуждались будущие проекты, запланированные для совместной реализации, состоялся обмен мнениями о процессе подготовки к предстоящим играм и питании футболистов. Клубу "Карабах" пожелали успехов и побед в предстоящих играх.

В заключение наставник и члены команды ознакомились с лабораториями Аналитического экспертного центра института и узнали о проводимых там процессах анализа и исследований.

