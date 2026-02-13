13 Февраля 2026
Азербайджанский тренер из Канады оценил переход Наримана Ахундзаде в MLS

Азербайджанский тренер по футзалу Эльнур Гамбаров, проживающий в канадском Торонто, высоко оценил переход нападающего сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде в американский клуб "Коламбус Крю".

"Переход Наримана в MLS я считаю большим успехом для всех нас. В этом чемпионате выступают футболисты мирового уровня, и его присутствие в такой среде очень важно с точки зрения узнаваемости азербайджанского футбола. Я не понимаю часть болельщиков, которые скептически относятся к этому трансферу и считают MLS лигой низкого уровня. Здесь у клубов серьезные бюджеты, играют футболисты стоимостью 4, 5, 6, а иногда и 8 миллионов долларов. В свое время в MLS выступал Златан Ибрагимович, сейчас здесь играет Месси. Многие известные игроки сначала приезжали туда, а затем возвращались в ведущие клубы Европы", — отметил Гамбаров в комментариях Report.

Специалист также выразил уверенность в перспективах азербайджанского футболиста.

"Нариман - молодой и талантливый игрок, у него очень хорошие перспективы. Его действия и гол в матче с "Брагой" до сих пор у всех в памяти. Надеюсь, он сможет проявить себя и здесь. Когда "Коламбус" приедет играть с "Торонто", я обязательно поддержу его на стадионе с флагом Азербайджана в руках", - добавил он.

Отметим, что контракт Наримана Ахундзаде с "Коламбус Крю" рассчитан до лета 2029 года.

